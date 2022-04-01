NYT: в Россию прибыли 300 сирийцев. Они проходят подготовку перед отправкой на войну в Украину
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По меньшей мере 300 военнослужащих из Сирии прибыли в Россию, где проходят подготовку перед отправкой в Украину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Речь идет о солдатах из подразделения сирийской армии, сотрудничавшего с российскими военными во время войны в Сирии, пишет газета.
В списках, составленных вербовщиками в Сирии для отправки в Украину, уже есть тысячи имен. Перед отправкой кандидатов проверяют сирийские и российские спецслужбы, следует из статьи.
В последние годы Сирия превратилась в экспортера наемников — это последствия войны, которая дала многим мужчинам боевой опыт, но так подорвала экономику, что людям сложно найти работу. В результате они отправляются в качестве наемников на войны в Ливии, в Азербайджане, в ЦАР — и теперь в Украине (англ. яз.).
Информация о планах России отправить на войну с Украиной сирийских наемников появилась в начале марта. Власти РФ, в свою очередь, объявили о желании 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока помочь ДНР и ЛНР.