NYT: в Россию прибыли 300 сирийцев. Они проходят подготовку перед отправкой на войну в Украину

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По меньшей мере 300 военнослужащих из Сирии прибыли в Россию, где проходят подготовку перед отправкой в Украину. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Речь идет о солдатах из подразделения сирийской армии, сотрудничавшего с российскими военными во время войны в Сирии, пишет газета.

В списках, составленных вербовщиками в Сирии для отправки в Украину, уже есть тысячи имен. Перед отправкой кандидатов проверяют сирийские и российские спецслужбы, следует из статьи.

Информация о планах России отправить на войну с Украиной сирийских наемников появилась в начале марта. Власти РФ, в свою очередь, объявили о желании 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока помочь ДНР и ЛНР.

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