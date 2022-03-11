Шойгу рассказал о 16 тысячах добровольцев с Ближнего Востока, желающих воевать в Донбассе. Путин велел помочь им попасть в «зону боевых действий»

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока выразили желание приехать в ЛНР и ДНР для участия в «освободительном движении». Это заявление он сделал на заседании Совбеза.

Президент России Владимир Путин велел Шойгу помочь им добраться «в зону боевых действий», аргументировав это отправкой «наемников» в Украину странами Запада вопреки «всяким нормами международного права».

Путин также одобрил предложение Шойгу передать ДНР и ЛНР средства противовоздушной обороны и противотанковые ракетные комплексы, а также трофейное украинское и западное оружие, в том числе компексы Javelin и Stinger.

О планах России отправить на войну в Украине сирийских наемников сообщил 6 марта The Wall Street Journal со ссылкой на американские правительственные источники. Утверждалось, что речь идет о бойцах с опытом ведения боев в городских условиях.

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