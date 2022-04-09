YouTube заблокировал канал парламентского телевидения Госдумы. Мария Захарова заявила, что сервис «подписал себе приговор»

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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт канала «Дума ТВ», освещающего работу Государственной думы.

«Ваш аккаунт заблокирован без возможности восстановления в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», — говорится в сообщении YouTube, которое опубликовали авторы «Дума ТВ».

«Дума ТВ» позиционирует себя как парламентское телевидение. На его ютьюб-канале публиковали комментарии депутатов, трансляции заседаний Госдумы и авторские программы. На канал, как утверждается, были подписаны 145 тысяч пользователей, а общее число просмотров видео превышало 100 миллионов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя действия YouTube в своем телеграм-канале, призвала готовиться к блокировке видеохостинга в России. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — заявила Захарова.

Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу Госдумы, заявил, что блокировка «Дума ТВ» «препятствует распространению информации и свободному доступу к ней».

YouTube — видеохостинг, принадлежащий американской компании Google. 11 марта на фоне российского вторжения в Украину сервис объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ: RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и других. Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре и призвал Google немедленно прекратить ограничения, пригрозив «мерами технологического воздействия».

18 марта РИА Новости со ссылкой на источники сообщило, что в России в течение недели могут заблокировать YouTube, но этого не произошло. На фоне угрозы запрета деятельности Google, в том числе из-за YouTube, компания негласно вывезла часть своих сотрудников из России.

7 апреля Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения информирующего и экономического характера» против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». Поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru стали помечать ресурсы Google как сайты, нарушающие российские законы. Кроме того, российские власти запретили рекламу Google и ее ресурсов.

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