Роскомнадзор ввел «меры понуждения» против Google за «фейки» о войне в Украине

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Роскомнадзор объявил о введении «мер понуждения информирующего и экономического характера» против корпорации Google за «многочисленные нарушения российского законодательства».

Они включают запрет на рекламу Google и ее информационных ресурсов, а также «информирование» пользователей поисковых систем о нарушении компанией российского законодательства.

Ведомство утверждает, что видеохостинг YouTube, которым владеет Google, стал одной из ключевых площадок распространения «фейков» о ходе «военной спецоперации» в Украине, дискредитирующих российских военнослужащих.

Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» и националистический полк «Азов». На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тысяч такого рода запрещенных материалов.

РКН также сообщил, что с апреля 2020 года видеохостинг около 60 раз блокировал аккаунты и контент российских СМИ, в том числе Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и других.

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