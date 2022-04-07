США ввели экспортные санкции в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air

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Министерство торговли США объявило о введении экспортных санкций в отношении трех российских авиакомпаний: «Аэрофлота», Utair и Azur Air.

Ограничительные меры предусматривают, что авиаперевозчики не смогут не только экспортировать американскую продукцию из США, но реэкспортировать ее из других стран мира. Санкции вводятся на срок в 180 дней с возможностью продления.

Дополнительные меры, пояснили в Минпромторге США, приняты из-за того, что авиакомпании нарушили санкции, наложенные на Россию из-за вторжения в Украину.

«Мы лишаем их не только возможности доступа к товарам из Соединенных Штатов, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа. Любые компании, которые нарушают наш экспортный контроль, особенно те, кто делает это в интересах Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, почувствуют на себе всю силу правоприменительных мер», — заявила глава Минторга Джина Раймондо.

Российские авиакомпании используют самолеты американского производства, санкции запрещают обслуживать их и закупать запчасти.

Из-за санкций самолеты авиакомпаний из РФ начали подвергаться арестам за границей по требованию лизингодателей. Это привело к практически полному прекращению полетов российских авиакомпаний за рубеж.

14 марта Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у авиакомпаний из РФ. Закон также позволяет выдавать таким самолетам отечественные сертификаты летной годности, с которыми также возникли сложности из-за санкций. «Аэрофлот» после этого возобновил полеты в некоторые зарубежные страны.

18 марта Минторг США опубликовал список самолетов, которые продолжают полеты, несмотря на наложенные на Россию санкции. В списке было 33 самолета «Аэрофлота», 23 — Azur Air и 12 — Utair.

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