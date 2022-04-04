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Путин подписал указ о приостановке соглашений об упрощенной выдаче виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных» стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ был подписан, «исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза», говорится в документе. Он подразумевает приостановку ряда пунктов соглашений об упрощенной выдаче виз со странами Евросоюза, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.

Изменения, в частности, затронут порядок выдачи виз членам официальных делегаций и журналистам. Также приостанавливается норма, по которой владельцы дипломатических паспортов могли въезжать в Россию без виз, отмечает РИА Новости. Ранее МИД России пояснял, что действие указа не будет распространяться на рядовых граждан.

Кроме того, президент поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, «совершающих недружественные действия» в отношении страны, ее граждан и компаний.

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ЕС, США и ряд других западных стран ввели несколько раундов жестких ограничений против России из-за ее вторжения в Украину. Среди прочего власти ЕС обязали российских дипломатов получать визы, а также призвали страны-участницы отказаться от выдачи «золотых паспортов» и аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам.

Россия в ответ на санкции запретила въезд в страну высшему руководству Евросоюза, президенту США Джо Байдену и высокопоставленным американским чиновникам, а также премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

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