Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи «золотых паспортов» и аннулировать гражданство, уже выданное по такой схеме россиянам и белорусам
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Европейская комиссия призвала власти стран-членов ЕС закрыть национальные программы гражданства в обмен на инвестиции, участники которых получают так называемые золотые паспорта, пишет Reuters.
«Некоторые граждане России и Беларуси, которые находятся под санкциями и поддерживают войну в Украине, могли получить по этим схемам гражданство ЕС или привилегированный доступ в Евросоюз, включая возможность свободно передвигаться по Шенгенской зоне», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
По мнению Еврокомиссии, страны-члены ЕС должны проверить, нет ли среди получивших «золотые паспорта» или «золотые визы» фигурантов санкционных списков, и немедленно аннулировать их разрешения на проживание.
К прекращению выдачи «золотых виз» Еврокомиссия не призывает, но считает необходимым ввести строгие проверки и не выдавать виды на жительство россиянам и белорусам.
Сейчас программы выдачи «золотых паспортов» есть у Кипра, Мальты и Болгарии. Все три страны ранее уже объявили, что закрывают их.
Еще в нескольких странах ЕС действуют программы выдачи «золотых виз» — разрешений на проживание в стране инвесторам или покупателям недвижимости.