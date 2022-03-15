Россия ввела санкции против Джо Байдена и Джастина Трюдо

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Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и ряда других высокопоставленных американских чиновников.

В том числе это госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, министр обороны Ллойд Остин.

Под санкции также попали бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Байдена Хантер.

Как следует из сообщения, речь идет о запрете на въезд в Россию.

Санкции приняты «в порядке встречной реакции» и «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ».

Обновление. Позже МИД сообщил о введении санкций против канадского премьер-министра Джастина Трюдо;

США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных чиновников 25 февраля, после вторжения России в Украину. Санкции коснулись заморозки активов. В Белом доме при этом допускали, что они могут означать и запрет на въезд в США.

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