Россия ввела санкции против Джо Байдена и Джастина Трюдо
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Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и ряда других высокопоставленных американских чиновников.
В том числе это госсекретарь Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, министр обороны Ллойд Остин.
Под санкции также попали бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и сын Байдена Хантер.
Как следует из сообщения, речь идет о запрете на въезд в Россию.
Санкции приняты «в порядке встречной реакции» и «в ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц РФ».
Обновление. Позже МИД сообщил о введении санкций против канадского премьер-министра Джастина Трюдо;
США ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и других высокопоставленных чиновников 25 февраля, после вторжения России в Украину. Санкции коснулись заморозки активов. В Белом доме при этом допускали, что они могут означать и запрет на въезд в США.