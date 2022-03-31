Россия ввела санкции против руководства Евросоюза

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Министерство иностранных дел России объявило, что в ответ на санкции запретило въезд в страну высшему руководству Евросоюза. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — говорится в заявлении министерства.

Также МИД РФ внес в «черный список» представителей правительств и парламентов ряда стран ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, «несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций».

Сам «черный список» пока не опубликован.

После начала войны в Украине Евросоюз ввел санкции в отношении большинства депутатов Госдумы, ряда российских банков, лично президента России Владимира Путина, а также многих известных чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

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