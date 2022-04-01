Минобрнауки потребовало от вузов перенести свои видео с YouTube на российские платформы

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Министерство науки и высшего образования России направило в подведомственные вузы страны требование перенести видео с их ютьюб-каналов на российские платформы «ВКонтакте» и Rutube. Копию письма ведомства от 30 марта опубликовало красноярское издание Ngs24.ru.

Минобрнауки попросило перенести ролики до 4 апреля. Чем объясняется это требование, в письме не говорится.

Получение требований ведомства подтвердили в Сибирском федеральном университете и Красноярском педагогическом университете. При этом в вузах заявили, что уже и так пользуются Rutube и «ВКонтакте».

В Красноярском аграрном университете рассказали, что получили письмо с аналогичными рекомендациями от Министерства сельского хозяйства, которому подчиняется вуз. При этом в нем дата завершения переноса не указана.

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YouTube — видеохостинг, принадлежащий американской компании Google. 11 марта на фоне российского вторжения в Украину сервис объявил о блокировке каналов российских государственных СМИ. После этого доступ был ограничен к ютьюб-каналам RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и других СМИ.

В ответ Роскомнадзор в очередной раз обвинил YouTube в цензуре и назвал «инструментом в антироссийской информационной войне». Регулятор призвал Google немедленно прекратить ограничения и пригрозил «мерами технологического воздействия».

В марте РИА Новости со ссылкой на источники сообщало о скорой блокировке YouTube в России. Пока этого не произошло. На фоне угрозы запрета деятельности Google, в том числе из-за YouTube, компания негласно вывезла часть своих сотрудников из России, писал Bloomberg,

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