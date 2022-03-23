Международная федерация плавания завела дело на пловца Евгения Рылова, участвовавшего в митинге в «Лужниках» в поддержку войны

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Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) возбудила дело в отношении российского пловца из-за его участия в митинге-концерте в московских «Лужниках».

Также федерация объявила об отстранении всех российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой FINA до конца года. Кроме того, принято решение о переносе чемпионата мира по плаванию, который должен был состояться в Казани 17-22 декабря 2022 года.

18 марта по всей России прошли митинги и концерты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма. Одной из главных тем этих мероприятий стала поддержка войны в Украине. Московский концерт на стадионе «Лужники», по данным МВД, посетили около 200 тысяч человек. На нем выступил президент РФ Владимир Путин, звезды эстрады, журналисты и спортсмены. Помимо Евгения Рылова, в митинге-концерте в «Лужниках» приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

После митинга с Евгением Рыловым разорвал спонсорский контракт производитель экипировки для плавания Speedo.

Из-за войны в Украине многие международные спортивные федерации отстранили российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Например, ФИДЕ на полгода дисквалифицировала гроссмейстера Сергея Карякина, который открыто поддержал российское вторжение в Украину.

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