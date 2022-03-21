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ФИДЕ на полгода дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина за поддержку войны в Украине 

Источник: Meduza

Дисциплинарная комиссия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ и подлежит отстранению от соревнований на шесть месяцев, ему запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации, решение вступает в силу с даты оглашения — 21 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

27 февраля шахматист опубликовал открытое письмо на имя президента РФ, в котором поддержал российское вторжение в Украину. «Я внимательно слежу за проводимой спецоперацией, на землях, где прошло мое детство, где я учился играть в шахматы и где до сих пор живут мои родственники. Долгие восемь лет мы с надеждой ожидали спасения от бесчисленных обстрелов, непрекращающегося геноцида со стороны пока еще действующего киевского режима. Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранения угроз и установления мира», — написал Карякин в своем инстаграме.

После этого ФИДЕ открыла дисциплинарное дело в отношении гроссмейстера.

«Это решение ожидаемое, но от того не менее обидное, потому что ко мне отнеслись по-свински», — заявил Карякин РИА Новости, комментируя вердикт комиссии ФИДЕ.

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Сергей Карякин является уроженцем Симферополя. В рейтинге ФИДЕ он занимает 18-е место. До 2009 года шахматист выступал под флагом Украины, а затем получил российское гражданство. В 2016 году Карякин выиграл турнир претендентов, но затем проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

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