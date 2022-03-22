Компания Speedo разорвала контракт с российским пловцом Евгением Рыловым из-за его участия в митинге в «Лужниках»

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Производитель экипировки для плавания Speedo разорвал спонсорский контракт с двукратным олимпийским чемпионом из России , который принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает Inside the Games.

«Мы самым решительным образом осуждаем войну и солидарны с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта», — говорится в заявлении.

Компания решила перечислить остаток спонсорского гонорара Рылова в Агентство ООН по делам беженцев, помогающее украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

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18 марта по всей России прошли митинги и концерты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма. Одной из главных тем этих мероприятий стала поддержка войны в Украине. На московском стадионе «Лужники» концерт, по данным МВД, собрал около 200 тысяч человек. Там же выступил президент РФ Владимир Путин.

Помимо Евгения Рылова в митинге-концерте в «Лужниках» приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов.

Рылов — старший сержант патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городскому округу Лобня. Как предполагает Inside the Games, он не мог отказаться от участия в концерте.

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