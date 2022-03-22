В Финляндии задержали 21 яхту (предположительно) российских бизнесменов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Таможня Финляндии задержала 21 яхту, которая может принадлежать российским бизнесменам или связанным с ними компаниям, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Если финские власти подтвердят, что яхты принадлежат россиянам, находящимся под санкциями ЕС из-за войны в Украине, будет поставлен вопрос о заморозке имущества.

Также, по сведениям Reuters, в Гибралтаре задержана яхта «Аксиома», предположительно, принадлежащая российскому миллиардеру, главе ТМК Дмитрию Пумпянскому.

Ранее в СМИ еще неоднократно появлялись данные об арестах за рубежом элитных яхт, принадлежащих российским предпринимателям и официальным лицам. Так, сообщалось о задержании в Финляндии яхты «Фотиния», которой пользовался бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В Испании и Франции были задержаны яхты «Кресчент» и «Аморе Веро», которые связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В Германии под арест попала яхта «Дильбар» миллиардера Алишера Усманова, а в Италии — яхта «А» миллиардера Андрея Мельниченко.

Читайте также

Команда Навального рассказала о 140-метровой «яхте Путина» за 700 миллионов долларов На ней работают сотрудники ФСО, которые ездят в Италию как на вахту

Читайте также

Команда Навального рассказала о 140-метровой «яхте Путина» за 700 миллионов долларов На ней работают сотрудники ФСО, которые ездят в Италию как на вахту

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь