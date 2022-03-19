«Западные компании, объявившие об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате». Медведев опубликовал пост о последствиях санкций

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале пост о последствиях санкций против России. В частности, он заявил, что благодаря мерам поддержки правительства коллапса в российской экономике не будет.

Медведев заявил, что санкции против России вводились уже не раз и страна «давно перестала бояться», а оппоненты со временем «сами приходили к нам с просьбой вернуться за стол переговоров». Кроме того, предыдущие ограничения, по его словам, пошли России «на пользу», заставив развивать импортозамещение.

«Без России, Китая, Африки, Азии [страны Запада] — крохотные островки в безбрежном океане… И кто кого сейчас изолирует — большой вопрос», — говорится в посте. Среди надежных партнеров России Медведев перечислил страны постсоветского пространства, Юго-Восточной Азии, Африки и Китай.

В свою очередь иностранные компании, ушедшие из России объявившие об уходе с российского рынка, по мнению Медведева, «с самого начала думали только о возврате», но опасаются из-за давления западных правительств.

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа „мы очень хотим вернуться, но боимся“», — заявил он, отметив, что «недруги» России «еще не раз с болью пожалеют о том, что сделали».

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США, Евросоюз и другие страны ввели жесткие санкции в отношении России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию и другие сферы. Крупных российских бизнесменов и высокопоставленных политиков лично внесли в санкционные списки.

На фоне войны и ограничений многие иностранные компании объявили, что прекращают или приостанавливают деятельность в России. Международные рейтинговые агентства считают, что страна находится на грани дефолта.

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