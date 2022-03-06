Агентство Moodyʼs снова понизило кредитный рейтинг России. На этот раз до преддефолтного

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Международное рейтинговое агентство Moodyʼs понизило суверенный кредитный рейтинг России с до с негативным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Понижение рейтинга обусловлено «серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства» по государственным облигациям в условиях санкций, сообщило Moodyʼs.

Агентство Moodyʼs снижает кредитный рейтинг России во второй раз с начала войны в Украине. 3 марта агентство понизило рейтинг России сразу на шесть ступеней — с инвестиционного Ваа3 до «мусорного» B3.

Агентство Fitch 3 марта снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до В с ВВВ; при этом рейтинг поставлен на пересмотр с возможностью снижения.

Агентство S&P в тот же день понизило суверенный кредитный рейтинг России до категории CCC-. В классификации агентства это означает, что риска дефолта можно избежать только при наличии благоприятной конъюнктуры.

5 марта президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским должникам выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

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