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Moodyʼs понизило долгосрочный рейтинг России на шесть ступеней

Источник: Moody's

Агентство Moodyʼs понизило долгосрочный рейтинг России с Ваа3 до B3, то есть сразу на шесть ступеней.

В заявлении агентства говорится, что такое решение принято из-за санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину. Moodyʼs не исключает и дальнейшего понижения рейтингов.

Рейтинг России понизило и другое крупнейшее международное рейтинговое агентство — Fitch. Долгосрочный рейтинг России это агентство установило на уровне B, прогноз — «негативный». Ранее рейтинг был BBB. Причиной пересмотра рейтинга Fitch также назвало санкции в отношении России.

Санкции в отношении России и их последствия

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