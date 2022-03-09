Агентство Fitch снова понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте и заявило о «неизбежности суверенного дефолта»

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Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до «C» с «B». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Понижение рейтинга до С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — говорится в отчете агентства.

Fitch уже понижало долгосрочный РДЭ в иностранной валюте России 2 марта. Однако события с тех пор «еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг», считает агентство.

В качестве одного из аргументов в пользу такого предположения Fitch приводит указ президента РФ Владимира Путина о возможности платить кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу, считает Fitch.

Несколько дней назад агентство Moodyʼs понизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. Агентство S&P поместило его в категорию CCC-. В классификации агентства это означает, что риска дефолта можно избежать только при наличии благоприятной конъюнктуры.

Американская финансовая корпорация Morgan Stanley предсказала России дефолт по обязательствам в иностранной валюте в апреле.

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