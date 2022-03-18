Кремль в ответ на слова Байдена о «кровавом диктаторе» Путине заявил об «утомляемости» и «забывчивости» президента США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет давать резких оценок в адрес президента США Джо Байдена, который назвал Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом». Об этом представитель Кремля сказал в ходе брифинга для журналистов.

Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Учитывая, наверное, подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность.

17 марта Джо Байден назвал Владимира Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины». 16 марта Байден назвал президента России военным преступником.

В марте 2021 года Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. «Ага, да, считаю», — сказал президент США. На следующий день Путин ответил Байдену детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал президенту США здоровья.

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