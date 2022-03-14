Набиуллина впервые за два года не будет проводить пресс-конференцию после заседания по ставке

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступит с заявлением, но не будет общаться с журналистами после планового заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, где 18 марта обсудят . Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает «Интерфакс», традиционной пресс-конференции Набиуллиной по итогам планового заседания не будет впервые за два года. При этом на остальные заседания совета директоров по ставке — 29 апреля, 10 июня, 22 июля, 16 сентября, 28 октября, 16 декабря — брифинги главы регулятора пока запланированы.

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28 февраля состоялось внеплановое заседания совета директоров, где было принято решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Это произошло на фоне российского вторжения в Украину и санкций, которые Запад в ответ ввел против России. Тогда глава ЦБ тоже ограничилась выступлением.

Банк России объяснил, что решение о повышении ключевой ставки «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».

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