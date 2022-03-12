Замглавы МИД РФ: конвои с вооружением для Украины могут стать «законными целями» для российской армии

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Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину, конвои с иностранным вооружением станут целями российских военных. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его высказывания приводит «Интерфакс».

«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», — сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.

Ранее опасными западные поставки вооружения в Украину называл глава ведомства Сергей Лавров.

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Замглавы МИД также считает, что Запад откровенно объявляет России экономическую войну, а сами санкции назвал беспрецедентными — «это не имеющая аналогов попытка нанести серьезный удар по разным секторам российской экономики».

Россия, в свою очередь, уже подготовила собственные санкционные списки, их скоро опубликуют, сообщил Рябков.

Западные страны ввели жесткие санкции против России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения в том числе затронули российскую финансовую систему и несколько банков, лично президента России Владимира Путина и его окружение, крупных бизнесменов и пропагандистов. Кроме того, США и Великобритания заявили об отказе от нефти и газа из России.

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