WSJ рассказала о заморозке активов Романа Абрамовича в американских хедж-фондах

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Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.

В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.

SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.

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Как предполагают собеседники издания, распоряжение о блокировке активов, скорее всего, покончит с недавними попытками Абрамовича продать свои доли в нескольких хедж-фондах. Они отметили, что российский бизнесмен пытался избавиться от активов на вторичном рынке как минимум с конца февраля.

В начале марта на фоне слухов о возможных британских санкциях против Романа Абрамовича бизнесмен объявил о решении продать футбольный клуб «Челси». 10 марта Великобритания расширила санкционный список, включив в него Абрамовича и еще шесть крупных российских бизнесменов.

Ограничения против миллиардера могут привести к финансовому кризису в «Челси», пишет Times. Источники газеты утверждают, что банки заморозили несколько корпоративных карт клуба, хотя британские власти выдали ему лицензию на продолжение деятельности.

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