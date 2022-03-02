Власти ХМАО, Мордовии, Челябинской, Брянской и Волгоградской областей сообщили о гибели военных в Украине

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Власти нескольких регионов России 1-2 марта сообщили о гибели военнослужащих в Украине.

Согласно этим сообщениям, погибли 27-летний Игорь Василенко из ХМАО, 36-летний Константин Глушков из Челябинской области, 40-летний полковник Виктор Исайкин из Мордовии, Артем Рогачев и Андрей Калмыков из Брянской области. По данным журналистов, также погиб житель этого региона старший лейтенант Евгений Бушуев.

В администрации Волгоградской области сообщили о жителях региона, «погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции», не сообщая их имен. По данным СМИ, это 22-летний Александр Бахарев и 27-летний Валерий Коваленко.

Официально Минобороны РФ признает лишь сам факт гибели российских военнослужащих, но не сообщает точных данных. Власти Украины утверждают, что с начала войны погибли около 5800 российских военных.