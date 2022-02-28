«Тайга.инфо»: командир кузбасского СОБРа и несколько десятков бойцов погибли в Украине

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В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, сообщили изданию «Тайга.инфо» два источника, близких к силовым структурам.

«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк. <…> Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев [погибли]», — рассказал один из источников.

По его словам, отряд спецпоразделений двигался по Украине со стороны Беларуси.

Другой источник «Тайги.инфо» в силовых структурах Кузбасса также рассказал, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними якобы ожидают 28 февраля.

Официально Росгвардия, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и Минобороны не комментировали предполагаемую гибель кузбасских силовиков. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области на звонки «Тайги.инфо» не ответили.

Константин Огий воевал в Афганистане и Чечне.

26 февраля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что, согласно различным видео, бойцы российского ОМОНа и СОБРа неудачно пытались прорваться в Киев, но их либо убили, либо взяли в плен. Украинские СМИ опубликовали видео с якобы взятым в плен бойцом Росгвардии, который говорил, что он из Новокузнецка.

Кроме того, несколько дней назад в интернете появились сообщения о гибели Магомада Тушаева, командира 141-го специального моторизованного полка Нацгвардии имени Ахмата Кадырова, и Анзора Бисаева, командира ОМОН «Ахмат-Грозный». Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицал это и выложил видео, где он якобы говорит по телефону с Бисаевым. 27 февраля он показал видео с Бисаевым и Тушаевым.

Минобороны России не сообщает о количестве погибших в ходе «спецоперации» в Украине. Сам факт потерь российская армия признала лишь на четвертый день войны, не назвав число погибших и заявив, что потерь «многократно» меньше, чем у украинцев. Минобороны Украины 28 февраля заявило, что погибли уже около 5300 россиян. О количестве погибших среди своих военных Украина регулярно не сообщает.

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