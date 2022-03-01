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Стриминговая платформа Netflix остановила работу над всеми российскими оригинальными проектами, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.

Среди российских проектов, которые должны были выйти эксклюзивно на сервисе, был сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли (производство студий 1-2-3 Production и «Друг Друга»), сериал с Александром Петровым (производство — «Водород» и «Манки Стайл»), сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым (производство — 1-2-3 Production) и криминальный триллер «Зато» Дарьи Жук (продюсеры — Ирина Смирнова и Александр Кушаев).

«Медуза» обратилась в Netflix за комментарием, но на момент публикации этой заметки не получила ответа.

Ранее Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы — в том числе Первый канал, НТВ, телеканал «Спас» и другие. В декабре 2021 года, когда на Netflix подписались более 100 тысяч российских пользователей, Роскомнадзор добавил платформу в реестр аудиовизуальных сервисов — и в соответствии с российским законодательством обязал показывать центральные российские телеканалы. Однако согласно официальному заявлению, стриминг-платформа не намерена подчиняться данному требованию.

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