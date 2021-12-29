Netflix обяжут транслировать 20 российских телеканалов из-за внесения в реестр аудиовизуальных сервисов

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Российская версия стримингового сервиса Netflix будет обязана транслировать 20 федеральных каналов в связи с внесением с реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

Эта обязанность у Netflix появится с марта 2022 года, когда вступит в силу соответствующая статья российского закона «Об информации».

Из-за внесения в реестр Netflix также придется в течение двух месяцев создать российское юридическое лицо, которое как минимум на 80% должно будет контролироваться российскими партнерами компании.

Реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор, был создан в конце 2020 года. В него вносят платформы с аудиторией более 100 тысяч пользователей. Сейчас в реестре 26 сервисов, среди которых Ivi, «Кинопоиск», Okko, Megogo.

Netflix был включен в реестр аудиовизуальных сервисов 28 декабря.

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