Первым российским сериалом, снятым для Netflix, станет современная версия «Анны Карениной». Главную роль сыграет Светлана Ходченкова

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Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала. Им станет «Анна К.» — современная версия «Анны Карениной», главную роль в которой сыграет Светлана Ходченкова.

В работе над сериалом «Анна К.» участвуют: продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов («Измены»,«Полицейский с Рублевки», сериал «Эпидемия» и фильм «Эпидемия. Вонгозеро»), Наташа Меркулова и Алексей Чупов («Салют-7» и «Колл-центр») и Роман Кантор, написавший сценарий к фильму «Эпидемия. Вонгозеро» и сериалу «Эпидемия».

Netflix описывает сюжет сериала так: «Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским — наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений».

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата релиза будет объявлена дополнительно.

Netflix стал доступен в России в 2016 году с англоязычным интерфейсом. В 2020 году сервис запустил русскоязычную версию и пообещал перевести на русский язык и дополнить русскими субтитрами свои фильмы и сериалы.

«Анна К.» станет первым сериалом, снятым российскими кинематографистами специально для Netflix. До этого стриминговый сервис лишь покупал готовые российские проекты. Так, например, Netflix купил сериал «Эпидемия» и фильм «Серебряные коньки», снятый студией 1–2—3 Production, которая участвует в проекте «Анна К.»

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