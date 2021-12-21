Юра Борисов снимется в сериале «Ничего особенного» для Netflix

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Стриминговый сервис Netflix анонсировал новый российский проект — драматический сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Медузы».

Борисов сыграет молодого актера, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития и ставит вместе с ними спектакль. «Начав общаться с его подопечными, герой не только находит с ними общий язык, но и получает ответы на волнующие его вопросы, помогая близким людям посмотреть на жизнь с новой стороны», — так Netflix описывает проект.

Постановкой сериала займется актер Илья Маланин, для которого это будет дебют в кинорежиссуре. Другие роли в проекте исполнят Полина Пушкарук, Дарья Мельникова, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры пока не разглашается.

Это уже третий российский проект, создаваемый специально для Netflix. Ранее американский сервис анонсировал выход сериала «Анна К.» со Светланой Ходченковой, а также психологической драмы с Александром Петровым в главной роли.

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