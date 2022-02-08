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Стриминговый сервис Netflix анонсировал свой новый российский сериал. Это криминальный триллер «ЗАТО». О нем говорится в пресс-релизе Netflix, поступившем в редакцию «Медузы».

События сериала разворачиваются в постсоветский период вокруг журналистки и милиционера, которые расследуют пропажу ребенка в вымышленном закрытом городе Лобачевск-4.

«Сериал „ЗАТО“ родился несколько лет назад в разговоре с моим соавтором Ильей Шеином. Как ребенок может пропасть в закрытом городе? Загадка нас заинтриговала, и мы попробовали ее решить сначала просто для себя, из любви к жанру. А потом вспомнили 1990-е и как сильно они на всех нас повлияли и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит», — рассказал главный автор сценария Михаил Шприц.

Постановкой сериала займутся Дарья Жук (сняла драму «Хрусталь», которую 2018 году выдвинули на «Оскар» от Беларуси) и Станислав Либин (режиссер сериала «Без следа»).

В проекте сыграют Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Иван Мулин, Полина Кутепова, Илья Исаев, Виктория Толстоганова.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры пока не разглашается.

Это четвертый российский проект, который будет создан специально для Netflix. Ранее сервис анонсировал выход сериала «Анна К.» (современная версия «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой); психологической драмы с Александром Петровым, которую снимет режиссер «Чик» Эдуард Оганесян; драматического сериала «Ничего особенного» с Юрой Борисовым в главной роли.

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