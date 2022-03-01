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Курс рубля продолжил снижение по отношению к доллару и евро в начале торговой сессии на Московской бирже, стартовавшей в 10 утра по московскому времени. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в первые минуты торгов курс доллара вырос на 1,4 рубля — до 96 рублей, курс евро — на два рубля, до 108 рублей. Бивалютная корзина подорожала на 1,67 рубля к уровню закрытия 28 февраля — до 101,4 рубля.

Позже в ходе торгов, отмечает РИА Новости, доллар опустился ниже 90 рублей, евро — до 100 рублей.

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Днем 28 февраля на открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро достигли исторических максимумов. Это произошло на фоне новых западных санкций, которые ввели против России из-за вторжения в Украину.

В тот же день Банк России решил, что утренние и вечерние торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи не будут проводиться с 1 по 5 марта. В эти дни торги будут проходить только с 10:00 до 19:00 мск. На рынке акций торги не проводятся второй день.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях. Он ограничил вывод валюты за границу с 1 марта.

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