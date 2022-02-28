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Депутат Госдумы от ЛДПР Вячеслав Мархаев выступил против войны в Украине. Об этом он написал в своем инстаграме.

Мархаев выразил приверженность признанию независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявив, что население республик нужно было защитить «от полного истребления». Вместе с тем, продолжил Мархаев, «под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли план планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом».

К моему большому сожалению, вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик ДНР и ЛНР продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем. Неужели «денацификацию» и «демилитаризацию» всегда решали исключительно военным путем?

Мархаев добавил, что не приемлет «геноцид, разруху и беззаконие», осуждает «любое радикальное националистическое движение» и «неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов,… захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии». «Осуждаю и руководство России, которое стало использовать те же методы двойных стандартов», — добавил депутат.

Сегодня идет война между двумя дружественными народами, руководствам которых не хватило, к сожалению, ни ума и ни воли избежать противостояния. Значит, это в том числе и наша вина. Мы не смогли найти нужные слова, мы не смогли найти нужное решение.

21 февраля Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с республиками.

В тот же день Совет Федерации разрешил ввести туда российские войска. Это решение было представлено как миротворческая миссия. 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции», которая началась на всей территории Украины. Путин объяснил этом в том числе необходимостью демилитаризации и «денацификации» страны.

ЕС ввел санкции, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд, в отношении почти всех депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину с просьбой о признании ДНР и ЛНР 15 февраля (депутаты одобрил проект обращения КПРФ) и за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с республиками 22 февраля.

Мархаев голосовал за обращение к Путину и попал под санкции ЕС. Ранее Ранее вторжение в Украину осудили депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и Михаил Матвеев, которые тоже поддержали обращение и были включены в санкционные списки.

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