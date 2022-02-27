Агентство Associated Press процитировало слова Кличко о том, что Киев окружен. Пресс-секретарь мэра назвала это «брехней и манипуляцией»

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев окружен. Об этом он сказал в интервью Associated Press, отвечая на вопрос, собираются ли власти города эвакуировать жителей.

«Мы не можем это сделать, все выезды заблокированы. Прямо сейчас мы окружены», — сказал Кличко.

Он заявил, что на данный момент в городе погибли девять мирных жителей, включая одного ребенка. Кроме того, в ночь на 27 февраля были убиты шесть российских диверсантов, утверждает мэр Киева.

Он добавил, что Киев находится «на пороге гуманитарной катастрофы»: «Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств».

Обновлено. Пресс-секретарь Кличко в разговоре с отвергла информацию о блокаде города. По ее словам, Киев не окружен. «Это брехня и манипуляция», — сказала она, добавив, что скоро Кличко выпустит по этому поводу заявление с опровержением.

Вечером 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой ночью российские войска пойдут на штурм Киева. Однако его не было. Утром 26 февраля офис Зеленского сообщил, что в городе идут локальные бои, но украинская армия контролирует Киев.

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