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Володин заявил о бегстве Зеленского из Киева. Президент Украины не раз говорил, что остается в столице

Источник: Вячеслав Володин

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «спешно покинул» Киев. Об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее. Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве. Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов.

Зеленский ранее неоднократно отрицал, что покинул Киев. Вечером 25 февраля он записал видео на фоне Офиса президента, а утром 26 февраля — на фоне Дома с химерами.

Вечером 25 февраля The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванных официальных лиц из Украины и США, что американцы предлагали помощь с эвакуацией Зеленского из Киева, но он отказался покидать город.

В первый день российского вторжения в Украину, Владимир Зеленский заявил, что по имеющейся у него информации «враг» обозначил его как цель номер один, а его семью — как цель номер два.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что 24 февраля во время созвона с европейскими лидерами Зеленский заявил: «Возможно, сегодня вы последний раз видите меня в живых. Я не знаю, как долго еще мы сможем продержаться».

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью, опубликованном 25 февраля, выразил надежду, что Зеленского не убьют при российском вторжении, так как его, по словам Чижова, ждет трибунал. «Разбираться с ним должны новые власти в Киеве», — заявил постпред.

25 февраля президент России Владимир Путин призвал военнослужащих украинской армии захватить власть в стране, заявив, что с ними Москве будет легче договориться.

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