Жители Петербурга второй день подряд вышли на акцию против войны с Украиной. На ней задержали больше 100 человек

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В Петербурге прошла акция против войны России и Украиной, сообщает местное издание «Бумага».

По подсчетам издания, в акции приняли участие больше тысячи человек. Протестующие собрались возле Гостиного двора. В у них были плакаты «В войне проигрывают все», «Украине мир, нам свободу» и «Нет войне».

На акции были задержаны как минимум 150 человек, в том числе женщина с маленьким ребенком, сообщила «Бумага». Петербургское издание «Фонтанка» также пишет о более чем 100 задержанных. К некоторым из них применяли силу.

Антивоенные одиночные пикеты и акции (не такие крупные, как в Петербурге) как в также прошли в других городах России. На них были задержаны как минимум несколько десятков человек.

Накануне, в первый день российского вторжения в Украину, на антивоенных акциях по всей России (в том числе в Петербурге) были задержаны более 1700 человек.

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