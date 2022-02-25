Росавиация запретила полеты в Россию для самолетов Великобритании в ответ на «недружественные решения» британских властей

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Росавиация запретила полеты самолетов Великобритании в Россию в ответ на британские санкции, которые ввели из-за российского вторжения в Украину. Об этом говорится в сообщении авиарегулятора.

Запрет распространяется на полеты воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в стране. Речь идет в том числе о запрете транзитных полетов через воздушное пространство России. Ограничения вступили в силу с 11:00 по московскому времени 25 февраля.

Согласно сообщению Росавиации, эти меры приняты в ответ на «недружественные решения авиационных властей Великобритании» — запрет полетов в Великобританию для российских авиакомпаний, в первую очередь «Аэрофлота».

Как рассказали в ведомстве, 24 февраля российская сторона предложила авиационным властям Великобритании провести консультации по полетам между двумя странами. 25 февраля от британской стороны был получен отказ.

«Это является основанием для принятия Российской стороной зеркальных мер в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Великобритания объявила о новых санкциях против России, в том числе о запрете на полеты «Аэрофлота», после вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Новые ограничения для Москвы также ввел Вашингтон. На фоне войны российский рынок акций пережил крупнейший обвал в истории.

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