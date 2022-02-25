ООН: после начала российского вторжения Украину покинули 50 тысяч человек

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Менее чем за 48 часов Украину покинули больше 50 тысяч человек. Об этом сообщается в официальном твиттере верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Более 50 тысяч украинских беженцев покинули свою страну менее чем за 48 часов — большинство [выехали в сопредельные] Польшу и Молдову — и намного больше еще движется к ее границам», — заявил Гранди.

Он поблагодарил страны, которые открыли свои границы для выезжающих из Украины.

Российские войска начали вторжение в Украину утром 24 февраля. Власти России объяснили это «принуждением к миру», а также необходимостью демилитаризации и «денацификации» Украины.

В ночь на 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих. По данным ООН на утро 25 февраля, среди погибших также как минимум 25 мирных жителей.

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