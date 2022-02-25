Associated Press сообщило о стрельбе у правительственного квартала в Киеве

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Возле правительственного квартала в Киеве была слышна стрельба. Об этом сообщило агентство Associated Press. По его данным, стрельба началась после серии взрывов в столице Украины рано утром.

Ранее о звуках выстрелов и российской военной технике во дворах города сообщали очевидцы.

В свою очередь Минобороны Украины заявляло, что в районе Оболонь на севере Киева обнаружена российская диверсионно-разведывательная группа. До этого сообщалось о наступлении на Киев российских военных, в том числе колонны грузовиков, которая позже, как утверждалось, была обезврежена.

Минобороны Украины попросило киевлян не покидать свои дома и сообщать о передвижениях российских военных, а городские власти — перестать публиковать видео в открытый доступ и прекратить онлайн-трансляции, чтобы не распространять информацию об украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Сразу после этого, по сообщениям украинской стороны, города Украины подверглись ракетным обстрелам. Так, только 25 февраля власти Киева объявляли воздушную тревогу трижды.

В Минобороны РФ говорили, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру противника, не угрожая мирному населению. Власти Украины заявили о жертвах среди украинских военных и мирных жителей.

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