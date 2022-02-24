Пентагон считает, что российские войска прибывают на территорию ДНР и ЛНР, но не выходят за ее пределы

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Пентагон считает, что «дополнительные российские силы» входят на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Мы определенно считаем, что дополнительные российские военные силы входят в этот регион, но не за пределы этого региона, это то, что мы видим. Мы не можем с большой точностью подтвердить их количество, какие это формирования и какие у них возможности. Но мы убеждены, что это происходит.

Кирби добавил, что, по мнению властей США, российские войска на данный момент готовы к возможному вторжению на территорию Украины (за пределами Донбасса).

Ранее 23 февраля о продвижении росийских войск на территории ДНР и ЛНР CNN заявили премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш, а также источники, знакомые с разведданными США.

Они отметили, что российские войска начали пересекать границу с ДНР и ЛНР после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости республик и распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там «функции по поддержанию мира».

Документальных подтверждений входа войск РФ в Донбасс нет.

22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска на территории ДНР и ЛНР. Это решение было представлено как миротворческая миссия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать ее таковой.

23 февраля Кремль сообщил, что главы самопровозглашенных республик попросили Путина помочь в «отражении агрессии» Украины. Соответствующие обращения были направлены еще накануне.

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