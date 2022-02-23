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Кнопка любви

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в «отражении агрессии» Украины

Источник: ТАСС

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Агентство опубликовало фото обращений, предоставленные пресс-службой Кремля. Документы датированы 22 февраля. В них говорится, что «военная агрессия со стороны Украины усиливается» и что «Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии болевого соприкосновения», якобы разрушая инфраструктуру ДНР и ЛНР и убивая мирных жителей.

Руководители республик попросили Путина о помощи, сославшись на договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией. Как отреагировал Путин, Песков не уточнил.

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