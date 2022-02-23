Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД РФ Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказался от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам главы Госдепа, одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в ней смысла.

Блинкен уже сообщил Лаврову о своем решении. При этом он отметил, что США готовы к дипломатическим контактам с Россией, если она «продемонстрирует серьезный настрой».

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. В США сочли это решение равносильным вторжению в Украину и ввели санкции.

Встреча главы Блинкена и Лаврова должна была пройти 24 февраля. После нее, как сообщал Белый дом, планировался саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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