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Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Источник: МИД РФ

Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Об этом сообщает МИД РФ.

Дипломатические отношения на уровне посольств будут установлены с сегодняшней даты, 22 февраля 2022 года.

Сергей Лавров, отметили в МИДе, уже направил поздравительные телеграммы главам внешнеполитических ведомств вновь признанных республик.

Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.

МИД РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день признание было единогласно ратифицировано Госдумой и Советом Федерации.

Совфед 22 февраля также разрешил Путину ввести войска на территорию вновь признанных республик Донбасса. Сам Путин после этого заявил, что итоговое решение о необходимости ввода войск будет зависеть от развития ситуации.

Признание ДНР и ЛНР

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