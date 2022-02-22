Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Об этом сообщает МИД РФ.

Дипломатические отношения на уровне посольств будут установлены с сегодняшней даты, 22 февраля 2022 года.

Сергей Лавров, отметили в МИДе, уже направил поздравительные телеграммы главам внешнеполитических ведомств вновь признанных республик.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день признание было единогласно ратифицировано Госдумой и Советом Федерации.

Совфед 22 февраля также разрешил Путину ввести войска на территорию вновь признанных республик Донбасса. Сам Путин после этого заявил, что итоговое решение о необходимости ввода войск будет зависеть от развития ситуации.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!