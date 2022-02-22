Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
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Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР. Об этом сообщает МИД РФ.
Дипломатические отношения на уровне посольств будут установлены с сегодняшней даты, 22 февраля 2022 года.
Сергей Лавров, отметили в МИДе, уже направил поздравительные телеграммы главам внешнеполитических ведомств вновь признанных республик.
Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день признание было единогласно ратифицировано Госдумой и Советом Федерации.
Совфед 22 февраля также разрешил Путину ввести войска на территорию вновь признанных республик Донбасса. Сам Путин после этого заявил, что итоговое решение о необходимости ввода войск будет зависеть от развития ситуации.