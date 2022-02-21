Российские военные объявили об уничтожении двух украинских БМП и убийстве «пяти нарушителей», перешедших границу в Ростовской области

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Российские военные убили пятерых «нарушителей границы РФ из состава диверсионной группы, проникшей с территории Украины», сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Также, цитирует «Интерфакс» заявление российских военных, были уничтожены две украинские боевые машины пехоты (БМП), перешедшие границу в Ростовской области.

«Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет», — сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Проникновение диверсионно-разведывательной группы, — говорится в заявлении ЮВО, — было обнаружено пограничным нарядом ФСБ России 21 февраля около 6:00 мск в районе населенного пункта Митякинская (Ростовской область)».

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерацией вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», — заявили в ЮВО.

Агентство Reuters сообщило, что, по данным властей Украины, в Ростовской области нет украинских военных. Заявление российской стороны в Киеве назвали фейк-ньюс.

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик на протяжении последних нескольких дней заявляют об обстрелах со стороны украинских военных. Власти Украины это отрицают. ДНР и ЛНР 18 февраля объявили об эвакуации жителей в Россию. По данным МЧС РФ на утро 21 февраля, в Россию из Донбасса прибыли более 60 тысяч человек, семь российских регионов, который примут беженцев, объявили на своей территории режим ЧС.

В начале февраля Государственный департамент США заявил, что Россия подготовила сфабрикованную видеозапись для того, чтобы использовать ее в качестве возможного предлога для вторжения в Украину. Как писала New York Times со ссылкой на источники, в этой записи хотят показать актеров, изображающих мертвых людей, а также последствия взрывов, поддельную украинскую военную технику и турецкие беспилотники. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, заявил: «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило».