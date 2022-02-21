С начала эвакуации из Донбасса в Россию прибыли более 60 тысяч человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

По состоянию на утро 21 февраля около 61 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию после начала , объявленной 18 февраля в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республиках. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

По его словам, за сутки из Ростовской области, куда прибывают эвакуированные люди, отправили девять поездов в другие регионы России. «Таким образом, география расширяется», — сказал Чуприян.

Более одной тысячи жителей Донбасса, эвакуированных в Россию, получили единовременную выплату по 10 тысяч рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить такую сумму каждому человеку, прибывающему из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. На эти цели правительству Ростовской области выделили пять миллиардов рублей.

Из-за эвакуации жителей Донбасса в Ростовской области объявили . В дальнейшем режим ЧМ ввели еще в пяти регионах России: в Воронежской, Курской, Пензенской, Саратовской и Волгоградской областях.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!