Саратовская и Волгоградская области ввели режим ЧС из-за донбасских беженцев. Ранее такое решение приняли еще четыре российских региона

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе в рамках подготовки к приему беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Аналогичное поручение 21 февраля дал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В частности, оба главы региона поручили организовать образовательный процесс для школьников, прибывших из Донбасса.

Ранее режим ЧС из-за донбасских беженцев объявили власти Воронежской, Курской, Пензенской и Ростовской областей.

Режим ЧС позволяет властям привлекать силы и средства, в том числе финансовые, необходимые для ликвидации чрезвычайной ситуации, из-за которой он объявлен. Также при ЧС возможно введение некоторых ограничений, например, запрета на передвижения.

Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР вечером 18 февраля объявили о начале эвакуации жителей на территорию России из-за «роста напряженности в регионе». В Россию, по их заявлениям, планируется отправить несколько сотен тысяч человек, в первую очередь женщин и детей.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля распорядился, чтобы каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, выплачивали по 10 тысяч рублей.

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