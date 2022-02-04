США обвинили Россию в подготовке фейкового видео о нападении украинских военных на русских. Запись могут использовать как предлог для вторжения в Украину

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Государственный департамент США заявил, что Россия подготовила сфабрикованную видеозапись для того, чтобы использовать ее в качестве возможного предлога для вторжения в Украину. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, пишет Reuters.

Как сообщает The New York Times, по данным разведки, Россия собирается инсценировать и снять на видео то, как украинские военные якобы нападают на российскую территорию или на русскоязычное население на востоке Украины. В записи хотят показать актеров, изображающих мертвых людей, а также последствия взрывов, поддельную украинскую военную технику и турецкие беспилотники. Кто именно стоит за созданием видео, неизвестно, но источники NYT говорят, что в это «тесно вовлечена» российская разведка.

Источники NYT говорят, что Россия собиралась использовать это видео, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоязычного населения, а также оправдать вторжение в эту страну. «Это видео, если оно будет обнародовано, может дать [президенту России Владимиру] Путину искру, необходимую ему для начала и оправдания военных действий против Украины», — сказал неназванный представитель Белого дома, чьи слова приводит Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление американских властей, сказал, что США не впервые говорят о планах вторжения России в Украину, но за этим ничего не следовало. «Это не первое подобное обещание. Ранее похожее тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило», — сказал представитель Кремля.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются, что Россия начнет вторжение (Москва это отрицает). США угрожают ввести санкции в отношении России в случае вторжения.

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