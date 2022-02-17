Суд ужесточил приговор отцу Ивана Жданова. Ему назначили три года колонии

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Суд Ненецкого автономного округа ужесточил приговор Юрию Жданову, отцу бывшего директора Ивана Жданова, по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин.

Суд рассмотрел жалобу на приговор и заменил назначенные Жданову три года условного срока на три года колонии общего режима. Ранее приговор обжаловали как защита, так и обвинение.

Юрий Жданов участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Архангельска.

Пока не известно, почему суд ужесточил Жданову наказание. Защита ждет мотивировочной части приговора, но уже намерена обжаловать это решение.

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Юрия Жданова задержали в марте 2021 года в Ростове-на-Дону. Сначала его обвинили в превышении полномочий, а потом ужесточили обвинение. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. Ущерб оценили в 2,5 миллиона рублей. Жданов вину не признал.

В декабре суд Нарьян-Мара приговорил Юрия Жданова к трем годам условно. Его освободили в зале суда, а через 10 дней снова задержали и отправили в следственный изолятор, обвинив в нарушении подписки о невыезде.

Иван Жданов и защита связывают дело Юрия Жданова с политической деятельностью его сына. Сам Жданов — старший в последнем слове заявил, что не собирается отрекаться от сына, которого «никто не заставит замолчать».

Иван Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел и находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

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