Отца Ивана Жданова отправили в СИЗО за нарушение подписки о невыезде. 10 дней назад его приговорили к трем годам условно и освободили в зале суда

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Юрия Жданова, отца бывшего директора Ивана Жданова, снова задержали и отправили в следственный изолятор. Об этом Иван Жданов рассказал в инстаграме.

Юрия Жданова обвинили в «нарушении подписки о невыезде и надлежащем поведении», рассказал его сын. Других подробностей он не сообщил.

19 декабря суд Нарьян-Мара приговорил Юрия Жданова к трем годам условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. Во время следствия Жданов находился под стражей. После объявления приговора его освободили в зале суда.

Иван Жданов связывает дело отца со своей политической деятельностью. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе ФБК, и находится за пределами России. Его объявили в международный розыск.

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