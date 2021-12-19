Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам условно

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Суд Нарьян-Мара приговорил к трем годам условно Юрия Жданова, отца бывшего директора Ивана Жданова, по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает адвокат Владимир Воронин.

Обвиняемого освободили в зале суда.

Прокуратура требовала для Жданова трех лет реального срока в колонии.

Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Изначально его обвинили в превышении полномочий, но потом ужесточили обвинение. По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Иван Жданов связывает дело отца со своей политической деятельностью. Сам бывший директор ФБК является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе ФБК. Иван Жданов находится за пределами России, он объявлен в международный розыск.

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