Отцу директора ФБК Ивана Жданова ужесточили обвинение

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Отцу директора Фонда борьбы с коррупцией ( ) Ивана Жданова Юрию Жданову, находящемуся в СИЗО, ужесточили обвинение.

Ранее Юрия Жданова обвиняли в превышении должностных полномочий при выделении социальных квартир. Теперь Юрия Жданова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, написал директор ФБК в инстаграме, добавив, что его отцу грозит до 10 лет лишения свободы. «То есть они хотят пожилому человеку 67 лет, по сути, пожизненное лишение свободы выписать», — считает Иван Жданов.

Никаких новых обстоятельств в деле не добавилось, подчеркнул директор ФБК, добавив, что суд над его отцом должен начаться в ближайшее время.

Юрия Жданова задержали в Ростове-на-Дону в конце марта. Следствие утверждает, что Юрий Жданов в тот период, когда он занимал должность заместителя главы поселка Искателей в Ненецком автономном округе, рекомендовал выделить жительнице поселка квартиру по договору социального найма, но позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию. В связи с этим договор расторгли, а квартиру вернули администрации по суду. Иван Жданов связывает уголовное преследование отца со своей политической деятельностью.

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