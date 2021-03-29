На отца директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело

Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов сообщил в фейсбуке, что его отец Юрий Павлович Жданов стал фигурантом уголовного дела.

Жданова-старшего, по словам его сына, обвиняют в превышении служебных полномочий.

Отец работал на севере, в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии. Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду.

В пятницу, 26 марта, Юрий Жданов был задержан в Ростове-на-Дону, в его доме провели обыск. В субботу суд санкционировал его арест, в каком именно СИЗО находится его отец, пока неизвестно, написал Иван Жданов.

Уголовное дело в отношении 66-летнего отца, у которого «множество заболеваний», директор ФБК назвал «совершенно новым уровнем низости и подлости администрации президента», добавив, что для него «это самое страшное, что могло случиться».

«Нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», — подчеркнул он.